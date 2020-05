VIDÉO: Une centaine d'arcs-en-ciel projetés sur l'église à Beloeil

La Ville de Beloeil et l'entreprise TransQuébec ont diffusées, il y a quelques jours, des dizaines d'arcs-en-ciel sur la façade de l'Église Saint-Mathieu pendant que la population dormait et...le résultat est magique.

Évidemment, la Ville s'est toujours gardée de donner l'heure de la projection, la façon de projeter pour éviter des rassemblements ou attroupements pendant la diffusion sur la façade du bâtiment.

Par contre, de nombreux petits et grands ont répondu à l'appel de la Ville d'envoyer leurs dessins d'arcs-en-ciel et images de toutes sortes pour maximiser les possibilités et diversifier la fresque.

On parle de centaine d'images obtenues dans la Vallée-du-Richelieu pour lesquelles ont a dû faire un tri.

Le résultat est particulièrement varié et très coloré et la réalisation est 100% beloeilloise avec la firme TransQuébec, bien connue dans le milieu.

La Ville a rejoint son objectif de mettre un peu de positif et de lumières dans ce sombre moment de confinement.

Stéphanie Laurin est agente culturelle à la Ville de Beloeil et nous parle de comment on a orchestré la projection.

«Nous avons reçu des centaines d'images et 115 oeuvres ont été retenues dans toute la Vallée-du-Richelieu. C'est très varié: il y a des oeuvres d'artistes professionnels, des dessins d'enfants de 2 ans, d'autres à l'école et des photos de toutes sortes et le résultat est très touchant. Ca été tourné dans la semaine du 20 avril, très tard le soir. Les images de drônes captées par TransQuébec traduisent bien le calme de la ville avec le confinement, c'est 5 minutes de détente et de réconfort. L'équipe de TransQuébec a permis de mettre à profit toute sa créativité dans un contexte où il fallait éviter les attroupements.» Stéphanie Laurin est agente culturelle à la Ville de Beloeil

Des images d'arcs-en-ciel ont été projetées par l'entreprise TransQuébec

