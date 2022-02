VIDÉO: dissiper les craintes de ceux qui hésitent à se faire vacciner

Le CISSS de la Montérégie-Est tente de dissiper les craintes de ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Une vidéo avec les réponses aux questions les plus fréquemment posées a été réalisée avec la directrice de la vaccination COVID, Nathalie Chénier.

Il est notamment question d'anxiété et comment aviser le personnel du centre de vaccination avant de se déplacer pour recevoir une dose.

On explique aussi l'importance de la dose de rappel et les consignes à suivre si on a contracté l'infection.

Pour parler à une infirmière conseil afin d'obtenir un rendez-vous adapté ou pour toute autre information : 1 877 644-4747 ou en ligne santemonteregie.qc.ca/vaccin.