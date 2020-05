VIDÉO: Elle fête ses 105 ans en famille malgré le confinement

C’est l’équipe des loisirs de l’Hôtel-Dieu qui a coordonné le tout à l’interne.

Il faut savoir que la Fondation a pu faire l'acquisition de ces 5 tablettes qui ont un effet direct sur la qualité de vie des résidents de plusieurs unités qui peuvent voir leurs petits-enfants, enfants, courriéliser ou clavarder par les médias sociaux.

Évidemment, des mesures d'hygiène strictes sont mises en place pour l'usage de chacune d'elles pour éviter la contagion entre unités.

Christine Poirier est directrice générale de la Fondation

«Nous étions très heureux d'avoir pu contribuer à cette anniversaire avec toute l'équipe. Il faut savoir que Mme Adam, même si elle est notre doyenne, est très vive d'esprit et je crois que cette attention de l'équipe a permis de la rendre très heureuse. Nous avons fait l'acquisition de 5 tablettes à la Fondation et le ministère de la Santé en a fourni 8. Chacune des tablettes est identifiée avec un nom, les usagers Messenger de chacune des unités peuvent envoyer des choses par Messenger et les équipes s'occupent du reste. Il faut savoir que le personnel du Centre d'hébergement Hôtel-Dieu est très dévoué: c'est l'un des plus gros CHSLD du Québec et nous multiplions les efforts pour que les résidents s'y sentent bien de différentes façons.»

Christine Poirier, directrice Fondation Aline Letendre