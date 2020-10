VIDÉO: Incendie majeur à la cabane à sucre Domaine de l'Érable

Une quarantaine de pompiers de cinq municipalités terminent d'éteindre l'incendie majeur qui a ravagé la cabane à sucre Domaine de l'Érable, dans le secteur Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe.

À l'arrivée des sapeurs maskoutains sur le rang des Érables vers 7h45 ce matin, il y avait déjà beaucoup de flammes dans la toiture et le brasier s'est rapidement généralisé dans le bâtiment principal.

Ils ont donc fait appel à leurs collègues des services incendies de Saint-Jude, Saint-Dominique, Saint-Valérien et Saint-Liboire.

Comme le secteur n'est pas alimenté en eau, la tâche a été considérablement compliquée alors que l'eau devait être amenée par camion-citerne, explique la directrice des communications de la Ville de Saint-Hyacinthe, Brigitte Massé. La route a été fermée par la Sûreté du Québec pour faciliter les opérations de transport.

Il semble d'ailleurs que la cause, en fin d'après-midi ne soit toujours pas précisée.

«75% du bâtiment est complètement détruit et on parle de pertes de millions de dollars. Étant donné la valeur des pertes, l'enquête est conjointe entre la Sûreté du Québec et la Ville. On ne peut considérer que c'est suspect. La route a été rouverte en après-midi, on parle d'un sinistre de grande ampleur» Brigitte Massé, directrice des communications Ville de Saint-Hyacinthe

La nouvelle attriste profondément celui qui a fondé le Domaine de l'Érable en 1973, Réjean Bazinet. Il est trop tôt pour établir la cause du brasier ou l'ampleur des dégâts, mais M Bazinet s'attend à plusieurs millions de dollars de dommages.

Personne n'a été blessé heureusement, puisque l'endroit est fermé en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie.

Le Domaine de l'Érable compte quatre salles de réception privées et accueille normalement différents festivals et événements. Ce sont les fils de Réjean Bazinet qui avaient repris l'entreprise dans les dernières années et qui devront décider s'ils reconstruisent ou non.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média Montérégie.

Adam Bolestridge. Un pompier en pleine intervention au Domaine de l'Érable, à Saint-Hyacinthe.





Adam Bolestridge. Des pompiers interviennent sur le toit du Domaine de l'Érable, cabane à sucre en flammes à Saint-Hyacinthe.

Adam Bolestridge. Des pompiers s'affairent à éteindre le brasier qui fait rage au Domaine de l'Érable, cabane à sucre dans le secteur Sainte-Rosalie de Saint-Hyacinthe.





Olivier Joyal. Le bâtiment principal du Domaine de l'Érable est la proie des flammes.