VIDÉO: La police cherche un suspect de voies de fait dans un bar

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a besoin de vous pour identifier et localiser un suspect de voies de fait causant des lésions, qui remontent au vendredi 13 mars dernier.

Un homme entre 30 et 40 ans s'en serait pris à un autre vers 1h35 ce jour là, dans un bar situé sur le boulevard Grande-Allée, dans le secteur de Saint-Hubert.

L'événement a été capté par les caméras de surveillance de l'établissement.

On y voit les deux hommes, qui semblent avoir une altercation verbale. Puis le suspect se lève et pousse la victime, qui tombe au sol et semble se cogner la tête, car elle reste étendue au sol, immobile. Le suspect a récupéré ses effets personnels et quitté les lieux, non sans avoir d'abord jeté un coup d'oeil à l'homme au sol.

La victime gardera des séquelles permanentes de cette agression.

Voici la vidéo de l'événement en question.

Si vous reconnaissez cet homme ou avez de l'information, vous pouvez communiquer de façon anonyme avec le SPAL en composant le 450-463-7211. Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500.