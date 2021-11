VIDÉO - La station Édouard-Montpetit du REM prend forme

Depuis plus de trois ans, les équipes du Réseau express métropolitain (REM) s'affairent à construire la station Édouard Montpetit à deux pas du Mont-Royal, qui va desservir notamment l'Université de Montréal. Située à 70 m sous terre, il s'agit de la plus profonde dans un quartier résidentiel au Canada et la deuxième en Amérique du Nord, après Washington Park, à Portland (79 m).

Les défis sont nombreux depuis le début du chantier puisqu'il est situé dans un milieu hautement densifié. La station de métro a d'abord été condamnée puis démolie.

Pour parvenir à creuser un puits aussi profondément dans un roc aussi dur, des dynamitages contrôlés ont été effectués. Afin de soutenir les équipes de NouvLR, le consortium responsable de l'ingénierie et de la construction du système de train léger électrique, des experts miniers ont été sollicités.

Des matelas de pneus ont notamment été utilisés pour limiter les impacts de vibration et de bruit pour le voisinage. Une vingtaine de sismographes contrôlaient en temps réel les impacts des sautages. Des restrictions quant à l'horaire ont aussi été respectées.