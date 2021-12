VIDÉO: le cinéma Guzzo de Saint-Jean enfin ouvert

Le cinéma Guzzo est maintenant officiellement ouvert. Après de nombreux retards, les premiers cinéphiles pourront visionner des films dès vendredi. La dernière fois que la bannière a ouvert des salles, c'était en 2005.

C'est entouré de ses enfants et de dignitaires, comme la mairesse Andrée Bouchard et le député Louis Lemieux, que Vincent Guzzo a coupé non pas le traditionnel ruban, mais plutôt une pellicule de film 35 mm pour marquer l'inauguration du Méga-Plex 12 Saint-Jean.

C'est le premier au Québec, et peut-être au pays, avec des projecteurs 100% au laser, dont la luminosité est augmentée par rapport à ceux qui sont numériques.

Il y aura 65% de films francophones, dont des productions québécoises. La balance sera en version originale anglaise.

À cause de quelques touches finales à apporter, le public aura accès à seulement neuf des douze salles dès vendredi

Pour l'instant, une seule salle Imax sera en opération, mais l'an prochain. Les projections seront en français. Des discussions sont en cours pour être en mesure d'en ouvrir une deuxième, cette fois pour des films en anglais.

Après avoir échangé avec des militaires lors d'une de ses visites à Saint-Jean-sur-Richelieu, Vincent Guzzo a décidé que les membres des Forces armées bénéficieront d'un tarif préférentiel dans l'ensemble de ses cinémas.

Visite

Une fois entré, l'immense section de gauche est réservée à l'amusement. On y retrouve un carrousel, des autos tamponeuses qui seront en opération le week-end, et des allées de bowling. Pour l'instant, 75% des jeux d'arcade sont manquants.

«Ils sont quelque part dans des conteneurs sur des bateaux. Ils sont en chemin, mais on ne sait pas quand ils vont être livrés.» Vincent Guzzo

Mais c'est le plancher qui retient l'attention. Les artistes Korb et Axe ont peint des oeuvres de style graffiti. Comme dans ses autres cinémas, M. Guzzo a voulu donner une place aux arts de la rue. Le mot Guzzo se cache dans divers dessins.

Après avoir donné carte blanche, l'un d'eux a décidé de lui faire un clin d'oeil.

«Il a fait un portrait de moi, dans une voiturette avec le mot-clic #popcorngate. C'était une façon de souligner toute l'injustice qui a marqué la réouverture des cinémas lors du déconfinement, mais sans la possibilité de consommer du popcorn.» Vincent Guzzo

L'entrée des salles Imax, dont les écrans font tout près de six étages de haut, se trouve au rez-de-chaussée, tout près des comptoirs alimentaires.

Des salles pour des évènements, comme des fêtes d'enfants, sont réparties dans les différents coins.

Deux escaliers mènent aux autres salles, dont la plupart peuvent accueillir jusqu'à 150 personnes. La plus grande comprend tout près de 400 sièges. Au total, 2250 spectateurs peuvent entrer dans le Méga-Plex Saint-Jean.

Le plancher du deuxième étage est entièrement recouvert de tapis. Des petites tables avec des chaises sont installées devant les grandes fenêtres qui donnent de part et d'autre de l'édifice.

Par ailleurs, Guzzo prend un virage vert. Les affichages électroniques variables permettront d'éliminer toutes les affiches papier.

Une cinquantaine d'emplois ont été créés.

«Le recrutement a été difficile, principalement parce que la formation devait être suivie à nos installations de Greenfield Park. Ça fait loin pour des jeunes de Saint-Jean. Maintenant qu'on va être en opération, ça devrait être plus facile.» Vincent Guzzo

Dans la partie de droite du rez-de-chaussée, le restaurant Giulietta, dont M. Guzzo est actionnaire à 50%, n'ouvrira qu'au printemps. La pénurie de personnel explique en partie cette décision. L'aménagement reste aussi à être complété.