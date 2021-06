VIDEO: Lysanne Richard sautera d'une montgolfière en plein vol à Saint-Jean-sur-Richelieu

La plongeuse Lysanne Richard tentera d'inscrire son nom au livre des records Guinness en sautant d'une montgolfière en plein vol dans les eaux de la rivière Richelieu en août prochain.

Elle est actuellement en préparation avec son collègue plongeur Yves Milord, en vue de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lysanne Richard est connue mondialement pour ses exploits.

En septembre 2020, elle plongeait d'une falaise dans le fjord du Saguenay Elle cumule des médailles à la Coupe du monde de la FINA et 14 podiums au sein du circuit Redbull Cliff Diving.

Ce plongeon de plus de 20 mètres, l'équivalent d'un saut de 8 étages, se déroulera en marge de l'évènement «Ciel en fête».

Pour mener à bien son projet, Lysanne Richard et son collègue en plongeon Yves Milord se sont pratiqués à la mine désaffectée Flintkote de Thetford Mines (qui comprend des lagunes profondes) pour bien réussir l'exploit.

«Cette annonce qui nous réjouit se veut la première d'une longue lignée de nouvelles initiatives nous permettant de tisser un lien encore plus fort entre les Québécois et l'art de la montgolfière! " - Éric Boivin, Directeur général de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Lysanne Richard et Yves Milord sauteront d'une plateforme fixe: l'endroit où sauter doit être analysé puisque la force d'impact du plongeur à l'eau correspond à 23 fois son poids.

Un défi pour le pilote

L'International a d'ailleurs créé un «comité sécurité montgolfière», l'apnéiste François Leduc doit aussi analyser les eaux de la rivière Richelieu.

Contrairement aux aéronefs, une montgolfière ne se dirige pas comme on le veut: le pilote devra donc évaluer les vents, leur puissance et l'altitude pour être certain que la plongeuse réussisse l'exploit avec brio et que la manoeuvre soit sécuritaire.

Pour voir une partie de la préparation de Lysanne Richard en vue de l'évènement, jetez un oeil à la vidéo ci-dessous.