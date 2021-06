VIDÉO : Opération antidrogue à Longueuil et Montréal

Une vaste opération est en cours depuis tôt, mardi matin, dans le but de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, plus précisément de cocaïne et de métamphétamines.



La frappe est effectuée dans le cadre du projet Spectre amorcé en mars à la suite d'information du public. La première phase a eu lieu mercredi dernier, avec trois perquisitions.

Quelque 75 policiers de Longueuil, Montréal et de la Sûreté du Québec sont à fouiller cinq adresses de Saint-Hubert, Chambly, Carignan et Montréal.