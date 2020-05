VIDÉO: Suspect de vol d'appareils électroniques à identifier

La police de Longueuil cherche à identifier un suspect d'introduction par effraction et de vol, survenu au commerce Câble&Son, situé au 1948, rue F.X. Sabourin dans l’arrondissement de Saint-Hubert au début de l'hiver.

Le crime remonte au 11 janvier dernier, en soirée. Vers 17h45 ce soir là, le suspect a fracassé la vitre de la porte d'entrée du commerce avec un pied de biche avant d'entrer pour y voler plusieurs articles électroniques. On parle majoritairement de hauts-parleurs et de câbles, d'une valeur de plus ou moins 5 000 $.

L'ensemble de son oeuvre a été captée par une caméra de surveillance. On peut le voir de promener dans le magasin pendant plusieurs minutes, sélectionnant divers appareils pour ensuite aller les déposer dehors, devant la porte fracassée. Le suspect a ensuite pris la fuite avec son butin au volant d'un Dodge Grand Caravan noir.

Si vous avez des informations sur cet événement ou reconnaissez le suspect, contactez le 911. Toute information concernant d’autres crimes peut être transmise, de façon anonyme, à notre ligne Info-Azimut en composant le 450 646-8500.

Voici la vidéo en question.