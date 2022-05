VIDÉO: un incendie a menacé le parc industriel de Valleyfield

Une alerte générale a été sonnée. Les pompiers de Valleyfield ont eu l'aide de ceux de Beauharnois, Châteauguay, Vaudreuil-Dorion et Coteau-du-Lac, notamment.

Un incendie de broussaille a dégénéré pour dangereusement menacer le parc industriel et portuaire Perron de Salaberry-de-Valleyfield , dans l'ouest de la Montérégie, hier après-midi. Deux avions-citernes de la SOPFEU ont été appelés en renfort, tout comme les pompiers de l'aéroport Montréal-Trudeau, pour limiter les dégâts.

Vigilance

Avec le beau temps qui s'installe, les feuilles et les herbes mortes s'assèchent, ce qui les rend très inflammables.

Il faut donc éviter de faire du brûlage et ne pas y jeter les mégots de cigarette à cause du risque plus élevé d'incendie.

Il y en a eu 64 jusqu'à maintenant cette saison, tous de cause humaine, selon SOPFEU.