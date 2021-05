VIEUX-SAINT-JEAN: Avancement des travaux

Les chantiers de revitalisation des rues Richelieu et Saint-Charles, dans le Vieux-Saint-Jean, vont bon train.

L’espace restreint et la profondeur de l’excavation sur la rue Saint-Charles nécessitent que l’entrepreneur utilise une boîte d’étançonnement et une poutre d’acier pour le support du massif de Bell existant. L’excavation est comblée au fur et à mesure de la mise en place des conduites d’égouts sanitaire et pluvial et de la conduite d’eau potable.

D'autres excavations de moindre profondeur vont permettre de bientôt enfouir les services d’utilités publiques, comme les fils de téléphone et d'électricité, sur la rue Saint-Charles.

Pont Gouin

Les travaux au point Gouin se poursuivent également. Dans les prochaines semaines, l’entrepreneur Pomerleau effectuera l’aménagement paysager, la mise en place du pavage final de la 1re Rue et de la 5e Avenue ainsi qu’aux approches du pont. Il procèdera également à l’aménagement de la piste cyclable du côté d’Iberville, au réaménagement du parc Léo-Dugas et du parc Laurier.

Jusqu'à la fin juin, l'entrepreneur finalisera les interventions sur la structure mobile du pont Gouin.