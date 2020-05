Vigilance: la SOPFEU a combattu 18 feux en Montérégie en avril!

La Société de protection des forêts contre le feu a dû intervenir à quelques reprises déjà en Montérégie...pour des feux de broussailles et en périphérie des forêts. La SOPFEU maintient les consignes d'éviter les feux à ciel ouvert en Montérégie et ailleurs au Québec jusqu'à nouvel ordre.

Le printemps hâtif et des taux d’humidité très bas favorisent l’éclosion d’un plus grand nombre de feux de forêt qu’à l’habitude pour un mois d’avril à la grandeur du Québec et c'est d'autant plus vrai dans la région.

Pas moins de 72 incendies de forêt couvrant une superficie de 42 hectares ont été combattus par les pompiers.

La moyenne des dix dernières années à pareille date est de 42 feux pour 23,7 hectares touchés par le feu.

Il semble que les citoyens soient plus enclins à brûler les feuilles ou détritus et autres résidus plutôt que de se rendre à l'écocentre, tel que prévu habituellement.

Il faut rappeler que la broussaille et les herbes mortes sont hautement inflammables. On dénombre un certain nombre de feux de broussailles en Montérégie.

La SOPFEU rappelle qu'il est interdit de de faire des feux à ciel ouvert en forêt en Montérégie, dans les Laurentides, Lanaudière et au Centre-du-Québec notamment.

Josée Poitras est porte-parole de la SOPFEU et nous parle du plan de contingence en cours et des précautions à prendre.