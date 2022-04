Violence conjugale: beaucoup de gains pour les femmes en Montérégie

Après une année difficile pour les femmes victimes de violence conjugale et deux féminicides survenus la semaine passée, les maisons pour femmes remarquent de la Montérégie constatent des gains importants et une plus grande préoccupation du gouvernement et de la population à l'égard des drames familiaux.

Le 2 avril 2021, elles étaient des milliers à marcher dans 22 villes du Québec, pour dénoncer les féminicides et réclamer davantage de ressources et de financement au sein des maisons d'hébergement pour femmes, notamment La Clé sur la porte à Saint-Hyacinthe-Beloeil et à la Maison Hina dans le Haut-Richelieu.

2021 a d'ailleurs été une année très difficile au Québec et plus particulièrement, en Montérégie quant au nombre de féminicides et à la violence de certains de ces drames.

L'appel à l'aide a été entendu du gouvernement, mais il reste beaucoup à faire, selon Nathalie Villeneuve, directrice de la Maison Hina.

Des «gains énormes» mais un manque important de logements

Du côté des gains, dans les dernières semaines, le ministre de la Justice Simon Jolin Barrette a entre autres annoncé deux tribunaux spécialisés en violence conjugale à Valleyfield et Granby notamment, une victoire pour les ressources spécialisées

Il y a aussi l'implantation graduelle des bracelets antirapprochements (pour surveiller les ex-conjoints violents) qui débutera et les effectifs policiers spécialisés en violence, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay.

A Saint-Jean d'ailleurs, le recrutement d'un civil est en cours et la ressource fera le pont entre les policiers et les organismes du milieu.

Le gouvernement a aussi annoncé le développement d'un réseau des maisons d’hébergement de 2e étape

Par contre, il reste encore beaucoup à faire notamment dans la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse, l'accès au logement spécialisé et abordable pour les femmes.

La directrice de la Maison Hina Nathalie Villeneuve explique.