VIOLENCE CONJUGALE: Mise sur pied du protocole ISA

Un pas de plus pour contrer la violence conjugale a été franchi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Service de police, la Maison Hina, la CNESST ainsi que les différents organismes d'aide aux victimes comme IVAC et CAVAC ont adhéré au Protocole ISA (installation de système d'alarme) visant à assurer la sécurité des femmes.

Déjà en place ailleurs dans la province, ce système d'alarme permettra aux victimes d'identifier un lieu d'intérêt en cas d'appel de détresse.

«C'est essentiel dans la reprise de pouvoir pour les femmes victimes de violence conjugale que de se sentir en sécurité, dit la directrice de la Maison d'hébergement Hina, Nathalie Villeneuve. On prend position, on leur dit qu'elles ont le droit d'avoir peur, mais aussi que des organismes se réunissent pour les aider à se protéger.»

La particularité, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déjà porté plainte aux policiers pour bénéficier de ce programme. Les agents pourront ainsi être mieux informés lorsqu'ils seront dépêchés sur les lieux d'une intervention.

«Les policiers ont déjà l'historique, ils savent ce que la personne vit, ils connaissent l'identité de la femme et du conjoint, s'il y a des enfants, etc. Comme on est ouvert 24/7, il sera aussi possible d'agir rapidement pour les prendre en charge.»

Nathalie Villeneuve, directrice de la Maison d'hébergement Hina