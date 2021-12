Vitesse à 10 km/h sur le Richelieu: un compromis proposé par les élus

Le dossier de la limite de vitesse abaissée à 10 kilomètres/ heure sur un corridor de 20 kilomètres continue de faire couler de l'encre. Cette fois, les maires des 4 municipalités riveraines croient qu'un compromis est possible exclusivement sur certaines zones, notamment où l'érosion des berges est fragile et où l'habitat du chevalier cuivré est davantage menacé.

Les maires des 4 villages concernés et le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères Xavier Barsalou-Duval ont convenu de ne pas abaisser partout la vitesse sur 20 kilomètres sur la rivière Richelieu.

C'est dire qu'à Ottawa, il serait possible d'apporter certains amendements à la demande déjà faite au Bureau nautique du Canada, plutôt que de recommencer le processus à zéro.

Par contre, le nouveau règlement, s'il est adopté, n'entrerait en vigueur qu'à l'été 2023.

La Ville de Saint-Antoine-de-Richelieu pourrait adopter un projet de règlement appuyant une nouvelle limite de vitesse révisée sur la rivière Richelieu, le 20 décembre.

Les modifications proposées

La proposition qui sera présentée sera la suivante: les bateaux pourraient circuler à 10km/h à moins de 50 mètres des berges et à 10 kilomètres-heure du Camping Bellevue à Thomas Marine.

La vitesse serait de 50 km/h à partir de Thomas Marine à Saint-Charles jusqu'à l'Auberge Handfield, à Saint-Marc.

Les sports nautiques, dont le wakeboard, seraient interdits dans les zones à 10 kilomètres à l'heure, mais seraient interdits en tout temps les samedis et dimanche de 13h à 17h.

Limite de 10 km/h

- À moins de 50 mètres des berges

- Du Camping Bellevue jusqu’à Thomas Marine

- À partir de 500 mètres en amont de l’usine de traitement des eaux à Saint-Denis jusqu’à 300 mètres en aval de la traverse de Saint-Denis

Limite de 50 km/h

- À partir de Thomas Marine (Saint-Charles) jusqu’à l’Auberge Handfield (Saint-Marc)



Restrictions

- Aucune embarcation motorisée permises entre les îles Jeannotte et aux Cerfs

- Aucun sport nautique dans les zone de 10 km/h et les samedis et dimanches en après-midi