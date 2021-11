Voitures et bornes électriques: la Montérégie au deuxième rang

Une borne de recharge rapide pour les voitures électriques sur six déployées par Hydro-Québec dans la province se trouve en Montérégie. Et même si la région est au deuxième rang quant au nombre de ces véhicules zéro émission par 100 000 habitants, est-ce que les villes et entreprises de la région peuvent faire plus pour répondre à la demande?

Selon l'Association des véhicules électriques du Québec, quelque 30 000 des véhicules électriques en circulation sont immatriculés dans la région, soit 27% de toute la flotte, derrière Lanaudière.

L'AVEQ déplore qu'il n'y ait pas, à plusieurs endroits, une règlementation municipale pour obliger les promoteurs d'installer des bornes résidentielles pour chaque nouvelle construction.

La Montérégie dispose de 462 bornes de recharge au total, au deuxième rang des régions du Québec derrière Montréal, qui en compte 1214, selon le site du circuit électrique du Québec.

Plusieurs villes ajouteront des bornes publiques ou l'ont fait dans la dernière année. Beloeil en a notamment installées six cette année, même s'il n'est pas prévu qu'il y en ait des supplémentaires en 2022.

Saint-Hyacinthe dispose quant à elle de 46 bornes publiques et privées. La Ville entend en ajouter huit de plus à court terme.

C'est actuellement un enjeu majeur qui freine les acheteurs potentiels, tout comme les délais de livraison quand on achète une voiture électrique, selon David Corbeil, porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec.

Hydro-Québec augmente la cadence

Hydro-Québec va multiplier les installations l'an prochain. Une vingtaine de sites où on retrouvera des bornes de recharge rapide seront installés dans la région. D'ici 2030, la société d'État a l'intention d'augmenter la cadence à 150 nouvelles bornes par année.

On retrouvera aussi plusieurs bornes de rue.

Des explications de Jonathan Coté, porte-parole d'Hydro-Québec en matière d'électrification des transports.