Voleur de lettres arrêté à Longueuil grâce à un citoyen vigilant

La police de Longueuil a mis la main au collet d'un homme de 37 ans, qui avait été vu par un témoin en train d'ouvrir de force une boite postale communautaire.

Il était environ minuit, dans la nuit du 8 au 9 janvier, quand ce témoin a contacté le 911. Il a vu le trentenaire quitter les lieux avec du courrier qui ne lui était pas destiné.

Le suspect a été arrêté par les policiers non loin de là quelques minutes plus tard seulement, avec plusieurs lettres en sa possession. On ne sait pas si l'homme cherchait des chèques ou autres choses.

Le Longueuillois fait face à des accusations de méfait et de vol. Il est connu des services policiers.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) salue la vigilance du citoyen qui a alerté les autorités. Avec l'augmentation des achats en ligne et donc de la livraison de colis, le SPAL invite la population à être à l'affût de tout comportement suspect et à ne pas hésiter à composer le 911.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500.