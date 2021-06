WIMBLEDON: Une ovation émouvante pour la conceptrice du AstraZeneca

La foule qui assistait au premier match du tournoi de tennis de Wimbledon, en Angleterre, a réservé une ovation émouvante lundi, non pas à un joueur, mais plutôt à Sarah Gilbert. Elle est une des conceptrices du vaccin AstraZeneca.

Honorée par la reine Elisabeth II au début du mois, la chercheuse de l'Université d'Oxford était assise dans la loge royale du court central.

Les spectateurs se sont levés pour l'applaudir chaudement lorsqu'elle a été présentée.

Emotive and powerful moment as Prof Sarah Gilbert, gets a standing ovation on centre court at Wimbledon in thanks and recognition of her work developing the covid vaccine. pic.twitter.com/BZWK4OSkVM