YAMASKA: Un homme en crise vole une ambulance

Un individu originaire de la réserve abénaquise Odanak, près de Sorel-Tracy, va faire face à la justice. Alors qu'il était en crise, l'homme de 28 ans a volé l'ambulance qui avait été interpelé par des citoyens pour lui venir en aide, vers 20h30 dimanche, à Yamaska.

Une paramédic était à bord alors que sa partenaire a pu sortir à temps pour alerter les policiers.

La courte poursuite de quelques minutes s'est terminée lorsque le véhicule d'urgence a fait une embardée pour se retrouver dans le fossé, sur le rang du Bois-de-Maska.

Le voleur et la paramédic ont été légèrement blessés et on ne craint pas pour leur vie. La travailleuse de la santé reçoit présentement des soins dans un hôpital de Longueuil.

L'individu devrait comparaître lundi par visioconférence de son lit d'hôpital de Drummondville pour répondre à des accusations notamment de voies de fait, conduite dangereuse, vol de véhicule et séquestration.