Yves-Francois Blanchet présente ses priorités locales dans Beloeil-Chambly

Journée chargée aujourd'hui en Montérégie en politique fédérale alors que s'amorce le dernier droit en campagne. Le chef et candidat bloquiste Yves-Francois Blanchet présente ses enjeux locaux dans Beloeil-Chambly. Dans Saint-Hyacinthe-Bagot, la ministre sortante de l'Agriculture Marie-Claude Bibeau est venue soutenir la candidate locale, l'agronome Caroline Joan-Boucher.

Parmi les enjeux importants qu'il souhaite voir se préciser, il veut relancer Parcs Canada pour qu'une piste cyclable sur le barrage Fryer, à Richelieu, voit le jour.

Depuis quelques années, des citoyens demandent à pouvoir y circuler, du Chemin des Patriotes à Carignan, où se trouve le fort Sainte-Thérèse.

L'infrastructure créée en 1938 servait à l'époque à «régulariser» la rivière Richelieu.

Il veut aussi s'assurer que le projet d'incubateur industriel dans la MRC de Rouville voit le jour et obtenir une desserte ferroviaire de VIA Rail à McMasterville et que le fédéral respecte tout ce qui est de juridiction provinciale.

L'enjeu le plus pressant, comme ailleurs au Québec, est aussi la création d'une stratégie locale de main d'oeuvre, particulièrement le recrutement de main d'oeuvre étrangère.

Dans Beloeil-Chambly, M. Blanchet fait face à la libérale Marie-Chantal Hamel, le conservateur Stéphane Robichaud, la néodémocrate Marie-Josée Béliveau et le représentant du Parti vert Fabrice Gélinas Larrain.

Marie-Claude Bibeau en renfort dans Saint-Hyacinthe-Bagot

La ministre sortante de l'Agriculture Marie-Claude Bibeau est aussi dépêchée en Montérégie, à Saint-Barnabé-Sud pour le dernier blitz des élections pour soutenir la candidate locale, Caroline-Joan Boucher qui poursuit son travail terrain sur l'agriculture, la relance économique et la vaccination à travers le Canada.

Il a été particulièrement question de la main d'oeuvre étrangère en agriculture et dans les industries de la région.