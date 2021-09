Yves-François Blanchet reprend le travail dans Beloeil-Chambly

Le chef bloquiste et député Beloeil-Chambly Yves-François Blanchet a rapidement repris où il avait laissé après que le Canada a été plongé en élections. Il souhaite maintenant aider les entreprises en péril et échanger avec Parcs Canada, sur le dossier de piste cyclable sur le barrage Fryer.

Il demande aussi à ce que le Parlement soit rappelé « rapidement » pour s’attaquer à des dossiers urgents.

Il y a entre autres tout le dossier des transferts en santé: le Bloc martèle que l'argent réservé au Québec doit être versé sans condition.

Il souhaite d'ailleurs la création un sommet sur la santé avec les homologues provinciaux: d'autant plus que le gouvernement provincial vient d'allonger 1 milliard de dollars pour retenir et attirer les infirmières dans le réseau québécois, elles sont plusieurs milliers en Montérégie.

Plusieurs enjeux de première importance

Localement, plusieurs enjeux soulevés en campagne sont sur la table et n'ont toujours pas de réponse.

Les élus de McMasterville réclament une desserte ferroviaire de VIA Rail dans l'axe Québec-Montréal. Dans le moment, les gens doivent se rendre à Saint-Hyacinthe et Saint-Lambert pour prendre le train vers Montréal.

En campagne, plusieurs acteurs économiques lui ont parlé de la pertinence ou non de maintenir la PCRE dans sa forme actuelle, de l'aide aux commerçants locaux qui peinent à payer les comptes, mais aussi, de missions à l'étranger pour embaucher des travailleurs spécialisés.

Il y a aussi le modèle d'incubateur industriel qui est en voie de se développer dans la MRC de Rouville, pour aider les entreprises en démarrage, qui pourrait être mieux soutenu du fédéral

Finalement, M. Blanchet interpellera très bientôt Parcs Canada et le fédéral sur l'avenir du barrage Fryer à Richelieu, qui ne sert plus et qui pourrait servir d'atout ou levier au développement touristique, notamment par l'aménagement d'une piste cyclable.