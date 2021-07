Fauquier Evacuated Because of Encroaching Wildfire

Fauquier has been evacuated because of the Octopus Creek wildfire.

Residents from over 170 properties from the community and north to Grassy Point were told Tuesday night they had to leave, with the option of going to the Nakusp and District Sports Complex or staying with family and friends and registering their status on line with the RDCK (all addresses of the evacuated properties are listed below).

The B-C Wildfire Service pulled most of its crew off the fire Tuesday night because it was too dangerous. Five fire fighters stayed behind to monitor the blaze now estimated at just over 32-hundred hectares.

Two homes remained evacuated and over 350 on evacuation alert because of the 27-hundred hectare Michaud Creek fire about 20km south of Edgewood.

The Akokli Creek wildfire near Boswell has now scorched close to 14-hundred hectares of forest leaving residents in Boswell, Destiny Bay and Sanka on evacuation alert.

The Trozzo Creek wildfire about 7.5 km north of Winlaw is now estimated at 1,100 hectares.

Officials fear fires across the region could be fanned by wind gusts of up to 70km an hour.

As of Wednesday morning, there were 64 wildfires burning across the Southeast Fire Centre’s region.

Evacuated Properties in Fauquier and area:

