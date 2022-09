RDCK Expands Evacuation Alert Due to Fry Creek Wildfire

The Regional District of Central Kootenay has expanded the Evacuation Alert in place for the Fry Creek wildfire to include part of the community of Johnsons Landing south of Gar Creek.

The below addresses include all properties on Evacuation Alert from Gar Creek south to Birchdale:

· 1956 ARGENTA-JOHNSONS LANDING RD

· 138 BIRCHDALE WAY

· 200 BIRCHDALE WAY

· 2039 HOUSTON RD

· 2040 HOUSTON RD

· 2046 HOUSTON RD

· 2047 STENBERG RD

· 2051 ARGENTA-JOHNSONS LANDING RD

· 2051 HOUSTON RD

· 2075 ARGENTA-JOHNSONS LANDING RD

· 2080 ARGENTA-JOHNSONS LANDING RD

· 2110 HOUSTON RD

· 2155 MCNICOL RD

· 2165 MACNICOL RD, JOHNSON'S LANDING

· 2185 HOUSTON RD

· 2188 HOUSTON RD

· 2215 KOOTENAY JOE RD

· 2216 HOLMGREN RD

· 2223 HOLMGREN RD

· 2230 HOLMGREN RD

· 2240 KOOTENAY JOE RD

· 2244 HOLMGREN RD

· 2251 KOOTENAY JOE RD

· 2254 HOLMGREN RD

· 2260 HOLMGREN RD

· 2261 KOOTENAY JOE RD

· 2265 KOOTENAY JOE RD

· 2275 HOLMGREN RD

· 2280 HOLMGREN RD

· 016-429-079

· 012-731-188

· 016-077-971

· 023-193-859

· 024-677-973

· 027-545-491

· 006-438-521

· 024-384-321

· 018-363-164

· 005-439-841

· 007-093-951

· 016-077-989

· 012-526-223

· 030-378-818

· 016-077-938

· 016-417-631

· 012-929-727

· 017-681-821

· 011-125-918

· 016-444-95