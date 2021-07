Lesters Hot Dogs recently held a contest to find the best "casse-croûtes" (snack bars) across Quebec.

After inviting fast food lovers across the province to cast their vote online, Lesters crowned three restaurants the winners:

Decarie Hot Dogs (953 Decarie, Ville St-Laurent)

Casse-Croûte Courteau (3331 Rue des Prairies Trois-Rivières)

Casse-Croûte Chez Michelle (3680 Boulevard de la Grande-Baie-Sud, La Baie)