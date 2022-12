Quebec provincial police say a six-year-old child from the Quebec City area who was the subject of an Amber Alert Thursday afternoon has been found.

The Sûreté du Québec (SQ) said in a tweet that the child was found "safe and sound" and that the alert was no longer in effect.

FIN DE L’ALERTE AMBER.



L’enfant disparue dans la région de Château-Richer a été retrouvé saine et sauve. Nous vous remercions de votre collaboration.

— Sûreté du Québec (@sureteduquebec) December 15, 2022