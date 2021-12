Montreal mayor in isolation awaiting COVID-19 results

Montreal Mayor Valerie Plante is in preventative isolation as she waits for the results of a COVID-19 test.

"Following a case of Covid in my entourage, I went to be tested this morning," she wrote to social media Friday night.

"Like thousands of other city employees, I continue to serve our citizens from a distance!"

Suite à un cas de Covid dans mon entourage, je suis allée me faire tester ce matin et je reste en isolement préventif. Comme des milliers d’autres employés de la ville, je continue de servir nos citoyens à distance!

— Valérie Plante (@Val_Plante) December 18, 2021