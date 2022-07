A 9-year-old who was missing from Montmagny as of Saturday night has been found, provincial police (SQ) say.

The child went missing around 8:30 p.m. and was found around 4 p.m. on Sunday.

La jeune fille de 9 ans qui manquait à l’appel à Montmagny a été retrouvée saine et sauve vers 16H00. Fin de l’avis de recherche.



Merci pour votre précieuse collaboration.

— SQ Est (@Surete_Est) July 17, 2022