64 new COVID-19 vaccination pharmacy locations announced in Waterloo-Wellington

There will soon be 64 new pharmacies that residents of Waterloo Region and Wellington-Dufferin-Guelph can go to for their COVID-19 vaccination.

The Ontario government announced on Sunday that COVID-19 vaccines will be coming to over 700 more pharmacy locations across the province.

These pharmacies will continue offering the AstraZeneca vaccine to people aged 55 and older.

The province now has more than 1,400 pharmacy locations offering the vaccine, and that number is expected to reach approximately 1,500 by the end of April, officials said.

Of the 707 new Ontario locations announced, 41 are in Waterloo Region and 23 are in Wellington-Dufferin-Guelph.

These newly announced pharmacies will soon join the 22 in the areas already booking COVID-19 vaccination appointments. However, the province says the new locations will not start booking at the same time and will only be added to the provincial database once they begin taking appointments.

Officials add that the vaccine is coming to pharmacies in hot spot communities to help increase access for populations most affected by the COVID-19 pandemic so far.

The following Waterloo Region, Wellington-Dufferin-Guelph pharmacies have been added to Ontario’s pharmacy vaccine rollout program:

Waterloo Region:

COSTCO PHARMACY #512 4438 KING ST E / /KITCHENER /ON /N2P2G4 SHOPPERS DRUGMART #730 658 ERB ST W / /WATERLOO /ON /N2T2Z7 DRUGSTORE PHARMACY #533 400 CONESTOGA BLVD / /CAMBRIDGE /ON /N1R7L7 COSTCO PHARMACY #1248 930 ERB ST W / /WATERLOO /ON /N2J3Z4 DRUGSTORE PHARMACY #2822 875 HIGHLAND RD W / /KITCHENER /ON /N2N2Y2 DRUGSTORE PHARMACY #576 200 FRANKLIN BLVD / /CAMBRIDGE /ON /N1R5R6 SHOPPERS DRUG MART #979 1500 KING ST EAST / /CAMBRIDGE /ON /N3H3R6 SHOPPERS DRUG MART #1090 190 NORTHFIELD DRIVE WEST / /WATERLOO /ON /N2L0C7 SHOPPERS DRUG MART #731 563 HIGHLAND RD W / /KITCHENER /ON /N2M5K2 DRUGSTORE PHARMACY #560 750 OTTAWA ST S / /KITCHENER /ON /N2E1B6 SHOPPERS DRUG MART #1334 310 FAIRWAY RD S / /KITCHENER /ON /N2C1X3 REXALL #2469 585 WEBER ST / /WATERLOO /ON /N2V1V8 REXALL 425 UNIVERSITY AVE EAST / /WATERLOO /ON /N2K4C9 REXALL 537 FREDERICK ST / /KITCHENER /ON /N2B2A7 SHOPPERS DRUG MART #728 CONESTOGA MALL /550 KING ST N /WATERLOO /ON /N2L5W6 SHOPPERS DRUG MART # 727 42/43-75 KING ST S / /WATERLOO /ON /N2J1P2 REXALL #8169 350 CONESTOGA BLVD /UNIT B-7-8 /CAMBRIDGE /ON /N1R7L7 WAL-MART PHARMACY 335 FARMERS MARKET RD / /WATERLOO /ON /N2V0A4 LOBLAW PHARMACY # 4334 1540 HAYSVILLE RD / /NEW HAMBURG /ON /N3A0A2 WAL-MART PHARMACY 1400 OTTAWA ST S / /KITCHENER /ON /N2E4E2 SHOPPERS DRUG MART #1440 600 LAURELWOOD DR / /WATERLOO /ON /N2V0A2 FOOD BASICS PHARMACY #559 370 HIGHLAND RD W / /KITCHENER /ON /N2M3C7 HESPELER PHARMACY 1000 JAMIESON PKWY UNIT 13 / /CAMBRIDGE /ON /N3C4B3 POLLOCK & WILLIAMS PHARMACY 307 LANCASTER ST WEST / /KITCHENER /ON /N2H4V4 DRUGSTORE PHARMACY #525 315 LINCOLN RD / /WATERLOO /ON /N2J4H7 REXALL 851 FISCHER-HALLMAN RD / /KITCHENER /ON /N2M5J8 BELGAGE PHARMACY 525 BELMONT AVE W / /KITCHENER /ON /N2M5E2 LANGS MEDICAL PHARMACY 1145 CONCESSION ROAD / /CAMBRIDGE /ON /N3H4L5 BISHOP PHARMACY PHARMACHOICE 111-1515 KING STREET EAST / /CAMBRIDGE /ON /N3H3R6 PHARMASAVE 1144 COURTLAND AVE E / /KITCHENER /ON /N2C2H5 DOON MILLS PHARMACY 260 DOON SOUTH DR UNIT 4 / /KITCHENER /ON /N2P2L8 FOOD BASICS PHARMACY #597 655 FAIRWAY RD S / /KITCHENER /ON /N2C1X4 COUNTRY HILLS PHARMACY 5-153 COUNTRY HILL DR / /KITCHENER /ON /N2E2G7 LOBLAW PHARMACY 515 1375 WEBER ST E / /KITCHENER /ON /N2A2Y7 BADEN VILLAGE PHARMACY 6A-18 SNIDERS ROAD / /BADEN /ON /N3A0A7 BRESLAU PHARMACY &WELLNESS CTN 11 WOOLWICH STREET NORTH / /BRESLAU /ON /N0B1M0 FREEPORT RETAIL PHARMACY 3570 KING STREET EAST / /KITCHENER /ON /N2A2W1 PHAMILY PHARMACY 98 WEBER STREET NORTH / /WATERLOO /ON /N2J3G8 SOBEY'S PHARMACY #7273 640 PARKSIDE DRIVE / /WATERLOO /ON /N2L0C7 ROCKWAY PHARMACY 5-815 WEBER ST E / /KITCHENER /ON /N2N1H5 SILVERHEIGHTS PHARMACY 165 FISHER MILLS RD / /CAMBRIDGE /ON /N3C1E1

Wellington-Dufferin-Guelph: