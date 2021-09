Full list of federal election winners in Toronto area

The Greater Toronto Area remained a Liberal stronghold Monday night.

Not much changed in the region, which is considered an important election battleground, with many Liberal incumbents winning their ridings on election day.

Justin Trudeau and the Liberals, CP24 projected, will form another minority government.

As of midnight, the Liberals appeared to have won almost every riding in Toronto and swept all the seats in Mississauga and Brampton again.

In York Region, they gained a seat with Liberal Paul Chiang projected to win the Markham-Unionville riding, defeating Conservative incumbent Bob Saroya who first won the seat in 2015. Also, Liberal challenger Leah Taylor Roy defeated Conservative Leona Alleslev in Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, who herself crossed the floor from the Liberals to Conservatives in 2018.

However, Liberal incumbent Deb Schulte is projected to lose her seat in the riding of King-Vaughan to Conservative candidate Anna Roberts.

Meanwhile, Green Party Leader Annamie Paul failed to capture Toronto Centre for the third time. Liberal incumbent Marci Ien held onto the seat.

East of Toronto, Conservative Party Leader Erin O’Toole won his riding in Durham, but his party failed to win the election.

As of midnight, the Liberals are leading with 157 seats, the Conservatives with 120 seats, the Bloc with 32 seats, the NDP with 27 seats and the Green Party with two seats.

A party needs to win 170 of the 338 ridings to form a majority government.

Here is the list of projected winners in the GTA (It will be updated through the night as results come in and CP24 makes calls. WINNERS WILL BE IN BOLD):

TORONTO

Beaches East York

NATHANIEL ERSKINE-SMITH (Liberal)

Alejandra Ruiz Vargas (NDP)

Reuben DeBoer (Green Party)

Lisa Robinson (former Conservative candidate)

Radu Rautescu (PPC)

Davenport

Julie Dzerowicz (Liberal)

Jenny Kalimbet (Conservative)

Alejandra Bravo (NDP)

Adrian Currie (Green Party)

Tara Dos Remedios (PPC)

Don Valley East

MICHAEL COTEAU (Liberal)

Penelope Williams (Conservative)

Simon Topp (NDP)

Peter De Marco (PPC)

Don Valley North

HAN DONG (Liberal)

Sabrina Zuniga (Conservative)

Bruce Griffin (NDP)

Natalie Telfer (Green Party)

Jay Sobel (PPC)

Don Valley West

ROB OLIPHANT (Liberal)

Yvonne Robertson (Conservative)

Syeda Riaz (NDP)

Elvira Caputolan (Green Party)

Michael Minas (PPC)

Eglinton-Lawrence

MARCO MENDICINO (Liberal)

Geoffrey Pollock (Conservative)

Caleb Senneker (NDP)

Eric Frydman (Green Party)

Timothy Gleeson (PPC)

Etobicoke Centre

YVAN BAKER (Liberal)

Geoffrey Turner (Conservative)

Ashley Da Silva (NDP)

Maurice Cormier (PPC)

Etobicoke Lakeshore

JAMES MALONEY (Liberal)

Indira Bains (Conservative)

Sasha Kane (NDP)

Afam Elue (Green Party)

Bill McLachlan (PPC)

Etobicoke North

KIRSTY DUNCAN (Liberal)

Priti Lamba (Conservative)

Cecil Peter (NDP)

Jim Boutsikakis (PPC)

Humber River-Black Creek

JUDY SGRO (Liberal)

Rinku Shah (Conservative)

Matias de Dovitiis (NDP)

Unblind Tibbin (Green Party)

Raatib Anderson (PPC)

Parkdale-High Park

ARIF VIRANI (Liberal)

Nestor Sanajko (Conservative)

Paul Taylor (NDP)

Diem Marchand-Lafortune (Green Party)

Wilfried Danzinger (PPC)

Scarborough-Agincourt

JEAN YIP (Liberal)

Mark Johnson (Conservative)

Larisa Julius (NDP)

Arjun Balasingham (Green Party)

Eric Muraven (PPC)

Scarborough Centre

SALMA ZAHID (Liberal)

Malcolm Ponnayan (Conservative)

Faiz Kamal (NDP)

Petru Rozoveanu (PPC)

Scarborough-Guildwood

JOHN MCKAY (Liberal)

Carmen Wilson (Conservative)

Michelle Spencer (NDP)

James Bountrogiannis (PPC)

Scarborough North

SHAUN CHEN (Liberal)

Fazal Shah (Conservative)

Christina Love (NDP)

David Moore (PPC)

Scarborough Rouge Park

GARY ANANDASANGAREE (Liberal)

Zia Choudhary (Conservative)

Kingsley Kwok (NDP)

Asad Rehman (PPC)

Scarborough-Southwest

BILL BLAIR (Liberal)

Mohsin Bhuiyan (Conservative)

Guled Arale (NDP)

Amanda Cain (Green Party)

Ramona Pache (PPC)

Spadina-Fort York

Sukhi Jandu (Conservative)

Norm Di Pasquale (NDP)

Amanda Rosenstock (Green Party)

KEVIN VUONG (former Liberal candidate)

Ian Roden (PPC)

Toronto Centre

MARCI IEN (Liberal)

Annamie Paul (Green Party)

Ryan Lester (Conservative)

Brian Chang (NDP)

Syed Jaffrey (PPC)

Toronto-Danforth

JULIE DABRUSIN (Liberal)

Michael Carey (Conservative)

Clare Hacksel (NDP)

Maryem Tollar (Green Party)

Wayne Simmons (PPC)

Toronto-St. Paul’s

CAROLYN BENNETT (Liberal)

Stephanie Osadchuk (Conservative)

Sidney Coles (former NDP candidate)

Phil De Luna (Green Party)

Peter Remedios (PPC)

University-Rosedale

CHRYSTIA FREELAND (Liberal)

Steven Taylor (Conservative)

Nicole Robicheau (NDP)

Tim Grant (Green Party)

David Kent (PPC)

Willowdale

ALI EHSASSI (Liberal)

Daniel Lee (Conservative)

Hal Berman (NDP)

Anna Gorka (Green Party)

Al Wahab (PPC)

York Centre

YA’ARA SAKS (Liberal)

Joel Etienne (Conservative)

Kemal Syed Ahmed (NDP)

Nixon Nguyen (PPC)

York South-Weston

AHMED HUSSEN (Liberal)

Sajanth Mohan (Conservative)

Hawa Yahia Mire (NDP)

Nicki Ward (Green Party)

Sitara Chiu (PPC)

PEEL REGION

Brampton Centre

SHAFQAT ALI (Liberal)

Jagdeep Singh (Conservative)

Jim McDowell (NDP)

Brampton East

MANINDER SIDHU (Liberal)

Naval Bajaj (Conservative)

Gail Bannister-Clarke (NDP)

Manjeet Singh (PPC)

Brampton North

RUBY SAHOTA (Liberal)

Medha Joshi (Conservative)

Teresa Yeh (NDP)

Brampton South

SONIA SIDHU (Liberal)

Ramandeep Brar (Conservative)

Tejinder Singh (NDP)

Nicholas Craniotis (PPC)

Brampton West

KAMAL KHERA (Liberal)

Jermaine Chambers (Conservative)

Gurprit Gill (NDP)

Rahul Samuel (PPC)

Dufferin-Caledon

KYLE SEEBACK (Conservative)

Lisa Post (Liberal)

Samantha Sanchez (NDP)

Jenni Le Forestier (Green Party)

Anthony Zambito (PPC)

Mississauga Centre

OMAR ALGHABRA (Liberal)

Kathy-Ying Zhao (Conservative)

Teneshia Samuel (NDP)

Craig Laferriere (Green Party)

Elie Diab (PPC)

Mississauga East-Cooksville

PETER FONSECA (Liberal)

Grace Adamu (Conservative)

Tom Takacs (NDP)

Joseph Westover (PPC)

Mississauga-Erin Mills

IQRA KHALID(Liberal)

James Nguyen (Conservative)

Kaukab Usman (NDP)

Ewan DeSilva (Green Party)

Michael Bayer (PPC)

Mississauga-Lakeshore

SVEN SPENGEMANN (Liberal)

Michael Ras (Conservative)

Sarah Walji (NDP)

Elizabeth Robertson (Green Party)

Vahid Seyfaie (PPC)

Mississauga-Malton

IQWINDER SINGH GAHEER (Liberal)

Clyde Roach (Conservative)

Waseem Ahmed (NDP)

Mark Davidson (Green Party)

Mississauga-Streetsville

RECHIE VALDEZ (Liberal)

Jasveen Rattan (Conservative)

Farina Hassan (NDP)

Chris Hill (Green Party)

Gurdeep Wolosz (PPC)

YORK REGION

Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill

Leona Alleslev (Conservative)

LEAH TAYLOR ROY (Liberal)

Janice Hagan (NDP)

Anthony Siskos (PPC)

King-Vaughan

Deb Schulte (Liberal)

ANNA ROBERTS (Conservative)

Sandra Lozano (NDP)

Roberta Herod (Green Party)

Gilmar Oprisan (PPC)

Markham-Unionville

Bob Saroya (Conservative)

PAUL CHIANG(Liberal)

Aftab Qureshi (NDP)

Elvin Kao (Green Party)

Markham-Stouffville

HELENA JACZEK (Liberal)

Ben Smith (Conservative)

Muhammad Ahsin Sahi (NDP)

Uzair Baig (Green Party)

Rene de Vries (PPC)

Markham-Thornhill

MARY NG (Liberal)

Melissa Felian (Conservative)

Paul Sahbaz (NDP)

Mimi Lee (Green Party)

Ilia Pashaev (PPC)

Newmarket-Aurora

TONY VAN BYNEN (Liberal)

Harold Kim (Conservative)

Yvonne Kelly (NDP)

Timothy Flemming (Green Party)

Andre Gagnon (PPC)

Richmond Hill

MAJID JOWHARI (Liberal)

Costas Menegakis (Conservative)

Adam DeVita (NDP)

Igor Tvorogov (PPC)

Thornhill

MELISSA LANTSMAN (Conservative)

Gary Gladstone (Liberal)

Raz Razvi (NDP)

Daniella Mikanovsky (Green Party)

Samuel Greenfield (PPC)

Vaughan-Woodbridge

FRANCESCO SORBARA (Liberal)

Angela Panacci (Conservative)

Peter DeVita (NDP)

Muhammad Hassan Khan (Green Party)

Mario Greco (PPC)

York-Simcoe

SCOT DAVIDSON (Conservative)

Benjamin Jenkins (NDP)

Daniella Johnson (Liberal)

Michael Lotter (PPC)

DURHAM REGION

Ajax

MARK HOLLAND (Liberal)

Arshad Awan (Conservative)

Monique Hughes (NDP)

Leigh Paulseth (Green Party)

Durham

ERIN O’TOOLE (Conservative)

Jonathan Gianroce (Liberal)

Chris Cameron (NDP)

Patricia Conlin (PPC)

Oshawa

COLIN CARRIE (Conservative)

Afroza Hossain (Liberal)

Shailene Panylo (NDP)

Sonny Mir (Green Party)

Darryl Mackie (PPC)

Pickering-Uxbridge

JENNIFER O’CONNELL (Liberal)

Jacob Mantle (Conservative)

Eileen Higdon (NDP)

Corneliu Chisu (PPC)

Whitby

RYAN TURNBULL (Liberal)

Maleeha Shahid (Conservative)

Brian Dias (NDP)

Johannes Kotilainen (Green Party)

Thomas Androvic (PPC)

HALTON REGION

Burlington

KARINA GOULD (Liberal)

Emily Brown (Conservative)

Nick Page (NDP)

Christian Cullis (Green Party)

Michael Bator (PPC)

Milton

ADAM VAN KOEVERDEN(Liberal)

Nadeem Akbar (Conservative)

Muhammad Riaz Sahi (NDP)

Chris Kowalchuk (Green Party)

Shibli Haddad (PPC)

Oakville

ANITA ANAND (Liberal)

Kerry Colborne (Conservative)

Jerome Adamo (NDP)

Oriana Knox (Green Party)

JD Meaney (PPC)

Oakville North-Burlington

PAM DAMOFF (Liberal)

Hanan Rizkalla (Conservative)

Lenaee Dupuis (NDP)

Bruno Sousa (Green Party)

Gilbert Jubinville (PPC)

Wellington-Halton Hills

MICHAEL CHONG (Conservative)

Melanie Lang (Liberal)

Noor Jahangir (NDP)

Ran Zhu (Green Party)

Sylvain Carle (PPC)

Note: These are unofficial election results that still need to be confirmed by Elections Canada.