iHeart New Music - August 28, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- EMERALD EYES - Alex Warren
- serena joy - Olivia Rodrigo
- FALLEN ANGEL - JENNIE
- Wallflower - Dominic Fike
- Hollow - Marshmello, Cameron Whitcomb
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|Tea Time
|Alabama Shakes
|EMERALD EYES
|Alex Warren
|do as we please
|Anna Sofia
|Look Like My Mama
|AZ Chike feat. Tyler, The Creator
|Coquihalla
|Braden Lam
|The Ballad Of Terry Fox
|Bryan Adams
|High In A Drugstore
|Carrie Okay
|Breathless
|CYRIL
|How To Pray
|Dahi feat. Kendrick Lamar, Amber Mark
|Wallflower
|Dominic Fike
|WHAT AM I DOING?
|Elle Coves
|girls will be girls
|flowerovlove Feat. WILLOW
|Pretty Girls
|G-Eazy
|INFINITE LOVE
|Goldie Boutilier
|Out My Face (My Baby)
|Ice Spice feat. Lil Yachty
|Fallen Angel
|JENNIE
|Heaven
|JENNIE
|Listen When Sad
|Jonas Brothers
|Ember (Remind Me)
|Kuzi Cee
|Unforgivable Things
|Lennon Stella
|Strangers
|Majid Jordan
|DON’T CRY
|Marco Luka
|Hollow
|Marshmello, Cameron Whitcomb
|Weekend
|MEDUZA, Khalid
|Make It Stop
|Mike D
|MUSCLE MARYS..
|MNEK
|serena joy
|Olivia Rodrigo
|Pay That Toll
|OneRepublic
|GET A GRIP
|Ruby Waters
|Holy Smokes!
|SHOOP
|Boomerang
|TALK
|SLEEP
|The Kid LAROI
|Spend Dat
|Yung Miami Feat. Lil Baby, Kodak Black