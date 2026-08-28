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iHeart New Music - August 28, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - August 28, 2026 - Newly Added (iHeartRadio)

Published: 

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • EMERALD EYES - Alex Warren
  • serena joy - Olivia Rodrigo
  • FALLEN ANGEL - JENNIE
  • Wallflower - Dominic Fike
  • Hollow - Marshmello, Cameron Whitcomb

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
Tea TimeAlabama Shakes
EMERALD EYESAlex Warren
do as we pleaseAnna Sofia
Look Like My MamaAZ Chike feat. Tyler, The Creator
CoquihallaBraden Lam
The Ballad Of Terry FoxBryan Adams
High In A DrugstoreCarrie Okay
BreathlessCYRIL
How To PrayDahi feat. Kendrick Lamar, Amber Mark
WallflowerDominic Fike
WHAT AM I DOING?Elle Coves
girls will be girlsflowerovlove Feat. WILLOW
Pretty GirlsG-Eazy
INFINITE LOVEGoldie Boutilier
Out My Face (My Baby)Ice Spice feat. Lil Yachty
Fallen AngelJENNIE
HeavenJENNIE
Listen When SadJonas Brothers
Ember (Remind Me)Kuzi Cee
Unforgivable ThingsLennon Stella
StrangersMajid Jordan
DON’T CRYMarco Luka
HollowMarshmello, Cameron Whitcomb
WeekendMEDUZA, Khalid
Make It StopMike D
MUSCLE MARYS..MNEK
serena joyOlivia Rodrigo
Pay That TollOneRepublic
GET A GRIPRuby Waters
Holy Smokes!SHOOP
BoomerangTALK
SLEEPThe Kid LAROI
Spend DatYung Miami Feat. Lil Baby, Kodak Black