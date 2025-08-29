We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
...and so much more. Enjoy!
|Song:
|Artist:
|ANGEL IN THE CLUB
|Ashley Sienna
|Cinnamon
|BENEE
|Brother
|DJ Khaled & Post Malone feat. YoungBoy Never Broke Again
|Something Wrong
|DJ Snake, Don Toliver
|Excited
|dvsn
|Everybody’s Looking At Me
|Eminem
|Below Zero
|Fridayy
|damn u
|Gyakie, 6LACK
|Parachute
|Hayley Williams
|Sad Together
|Jack Harris
|Cream On Peaches
|LOSTBOYJAY, Lost Boy
|Tears
|Sabrina Carpenter
|Slow Motion
|Spice feat. Lavbbe
|Can I Call You in the Morning?
|The Beaches
|SHE DON'T NEED TO KNOW
|The Kid LAROI
|Up to you
|TWICE
|my love my love my love
|yung kai
|Capris
|SHOOP
|i wish i knew how to quit you
|sombr
|CEREMONY
|Stray Kids
|Drum Show
|Twenty One Pilots
|Just Two Girls
|Wolf Alice
|3AM IN ???????
|ZHU