iHeart New Music - August 7, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- Ahí - KAROL G, Drake
- This & That - Stray Kids
- Rescuer - Alex Warren
- Harmony - ROLE MODEL
- Don’t Leave Me on the Dance Floor - Carly Rae Jepsen
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|Ain’t In LA
|ADELA
|RESCUER
|Alex Warren
|aries baby
|Ami Cheon
|Stop The Wedding!
|Ashe
|superHuman
|AUDREY NUNA, VALORANT
|Tiger’s Blood
|Brandon Flowers
|Don’t Leave Me on the Dance Floor
|Carly Rae Jepsen
|Sweet Fuego
|Duckwrth
|Ravers
|Ellie Goulding
|Vacation - (Anywhere You Wanna Go)
|Flo Rida, Sage The Gemini
|7563
|Florence Road
|My People
|Jazzy
|Ahí
|KAROL G, Drake
|Quiereme
|LATIN MAFIA, Fred again..., bby
|Sunset Marquis
|Miranda Lambert
|ZIZI
|Ozuna, Omar Courtz
|In & Out
|Ravyn Lenae
|TEA
|Rema
|Harmony
|ROLE MODEL
|When He’s Gone
|Sam Smith
|Lean In, Kiss Me
|STELLA LEFTY
|This & That
|Stray Kids
|Can’t Get Over Losing You (feat. Portraits of Tracy)
|The Avalanches
|THE OTHERSIDE
|Tyler Shaw
|Overthink
|Wale feat. Elmiene