News

iHeart New Music - August 7, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - August 7, 2026 - Newly Added (iHeartRadio)

Published: 

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • Ahí - KAROL G, Drake
  • This & That - Stray Kids
  • Rescuer - Alex Warren
  • Harmony - ROLE MODEL
  • Don’t Leave Me on the Dance Floor - Carly Rae Jepsen

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
Ain’t In LAADELA
RESCUERAlex Warren
aries babyAmi Cheon
Stop The Wedding!Ashe
superHumanAUDREY NUNA, VALORANT
Tiger’s BloodBrandon Flowers
Don’t Leave Me on the Dance FloorCarly Rae Jepsen
Sweet FuegoDuckwrth
RaversEllie Goulding
Vacation - (Anywhere You Wanna Go)Flo Rida, Sage The Gemini
7563Florence Road
My PeopleJazzy
AhíKAROL G, Drake
QuieremeLATIN MAFIA, Fred again..., bby
Sunset MarquisMiranda Lambert
ZIZIOzuna, Omar Courtz
In & OutRavyn Lenae
TEARema
HarmonyROLE MODEL
When He’s GoneSam Smith
Lean In, Kiss MeSTELLA LEFTY
This & ThatStray Kids
Can’t Get Over Losing You (feat. Portraits of Tracy)The Avalanches
THE OTHERSIDETyler Shaw
OverthinkWale feat. Elmiene