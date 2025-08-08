We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
...and so much more. Enjoy!
|Song:
|Artist:
|Ordinary
|Adventure Club
|Sue me
|Audrey Hobert
|Lost
|Bailey Zimmerman feat. The Kid LAROI
|Hell At Night
|BigXthaPlug feat. Ella Langley
|Fragile
|Cameron Whitcomb
|NO CAP
|Disclosure feat. Anderson .Paak
|A Little More
|Ed Sheeran
|OE OE
|Farruko & Louis BPM
|Wanna Go
|Felix Cartal feat. Aiko
|I Don't Work Here Anymore
|Good Charlotte
|Waterfalls
|James Hype feat. Sam Harper, Bobby Harvey
|On McAfee
|JID
|Loved You Better
|Jonas Brothers feat. Dean Lewis
|WANTCHU
|keshi
|Holy Water
|Marshmello feat. Jelly Roll
|outlaw overture
|mgk
|Ordinary Creature
|Of Monsters and Men
|KELEBU
|Rema
|Doing It Too
|Rochelle Jordan
|Wet T-Shirt
|Ruby Waters
|Gravity
|Sarah McLachlan
|NEW DAY
|SonReal