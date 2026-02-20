We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
...and so much more. Enjoy!
|Song:
|Artist:
|Self Sabotage
|347aidan, Grizzly Bear
|Every Lifetime
|Alexander Stewart
|Çike Çike
|Bebe Rexha
|Good Flirts
|Baby Keem, Kendrick Lamar, Momo Boyd
These Nights
|Cannons
|Pearls in the Trap
|carolesdaughter
|Refuge
|Dermot Kennedy
|Casual Lady
|flowerovlove
|Your Favorite Toy
|Foo Fighters
|Stupid Bitches
|Grace Ives
|Weather for Tennis
|Hilary Duff
|only the best
|horsegiirL
|Ride
|Jessie Ware
|Talkin About Jesus
|Jonah Kagen
|GUCCI
|KOLA
|Save My Love
|Kygo, Khalid, Gryffin
|White Feather Hawk Tail Deer Hunter
|Lana Del Rey
|Medicine
|Megan Moroney
|Trimski
|NAV ft. Young Thug
|Greedy
|Nonso Amadi
|Foul
|Pimmie
|Rollin
|PNAU, MEDUZA
|Angels
|RealestK
|Song Of The Future
|U2
|Suburban Requiem
|YUNGBLUD