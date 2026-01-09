We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
...and so much more. Enjoy!
|Song:
|Artist:
|Punk Rocky
|A$AP Rocky
|diamonds are forever
|bbno$
|I Just Might
|Bruno Mars
|Chronic
|Claire Rosinkranz
|Extraordinary
|Connor Price
|Expensive
|DaniLeigh
|The Old Law
|Father John Misty
|Cali Crazy
|Feng
|LiFE 4 A LiFE
|IDK, Pusha T
|I Know Where Mark Chen Lives
|Joyce Manor
|Sought
|kkanji
|Galaxy
|Kungs, Theophilus London
|Me Gustas
|Mike Bahía, Nanpa Básico
|Bloodline
|Mon Rovîa
|It's You - from "Heated Rivalry"
|Peter Peter
|Dangerous Nostalgia
|Ralph
|Talk To Me
|Robyn
|Hair Down
|Samm Henshaw
|Lonely Touch
|Sarah Kinsley
|Good Things Will Come After the Pressure
|SAULT
|SWEET LOVE
|Stephen Sanchez
|RATHER BE
|The Kid LAROI, Lithe
|Rainbow
|Wuki
|Plastic Cigarette
|Zach Bryan