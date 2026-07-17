iHeart New Music - July 17, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- Good Reason - Gracie Abrams
- After All - Carly Rae Jepsen
- Crash Out - Tinashe
- Sauna - Jessie Ware
- Switchblade - beabadoobee
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|Switchblade
|beabadoobee
|i deserve better.
|Bella Kay
|Paradise
|Brandon Flowers
|After Al
|Carly Rae Jepsen
|Trap 4 a Year II
|Casper TNG
|Gimme Dat Ting
|Davido, NO11
|Good Reason
|Gracie Abrams
|Sauna
|Jessie Ware
|Ballerina Tea
|LAWSON feat. Ty Dolla Sign
|Light the Way
|Leon Bridges
|Dead Fresh
|Lil Baby
|Weekend
|MEDUZA, Khalid
|Too Fast To Live, Too Young To Die
|Nessa Barrett
|a smooth sea never made a skilled sailor
|Powfu
|Brunch
|Roy Woods
|First Day Out
|Sleepy Hallow
|lovesexdrugbomb
|Steve Lacy feat. Cecile Believe
|Crash Out
|Tinashe
|Whale Call
|Wasia Project
|Spend Dat
|Yung Miami