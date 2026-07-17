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iHeart New Music - July 17, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - July 17, 2026 - Newly Added (iHeartRadio)

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We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • Good Reason - Gracie Abrams
  • After All - Carly Rae Jepsen
  • Crash Out - Tinashe
  • Sauna - Jessie Ware
  • Switchblade - beabadoobee

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
Switchbladebeabadoobee
i deserve better.Bella Kay
ParadiseBrandon Flowers
After AlCarly Rae Jepsen
Trap 4 a Year IICasper TNG
Gimme Dat TingDavido, NO11
Good ReasonGracie Abrams
SaunaJessie Ware
Ballerina TeaLAWSON feat. Ty Dolla Sign
Light the WayLeon Bridges
Dead FreshLil Baby
WeekendMEDUZA, Khalid
Too Fast To Live, Too Young To DieNessa Barrett
a smooth sea never made a skilled sailorPowfu
BrunchRoy Woods
First Day OutSleepy Hallow
lovesexdrugbombSteve Lacy feat. Cecile Believe
Crash OutTinashe
Whale CallWasia Project
Spend DatYung Miami