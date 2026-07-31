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iHeart New Music - July 31, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - July 31, 2026

Published: 

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • Ariana Grande - petal
  • Te Olvido (La La) - benny blanco, Selena Gomez, Becky G
  • Want For Nothing - Cameron Whitcomb
  • AH HA - Cardi B

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
Hookah BabyAri Lennox
petalAriana Grande
EverlastingArmin van Buuren & Sacha
Biggest FanAsha Banks
Te Olvido (La La)benny blanco, Selena Gomez, Becky G
OutsideBleeker
StayBUNT., Lauren Spencer Smith
Want For NothingCameron Whitcomb
AH HACardi B
MemoDasha
EXiTDOMi & JD BECK
Lady In the GPSDominique Way
Say Yea (feat. Amira El-Shafie).wavDVBBS
KISS KISS KISSflowerovlove
Saw You StandGreta Van Fleet
HurtIcona Pop
its not about me!Jahson Paynter
MATADORAKAROL G
JJKmgk, Yuki Chiba
Coming HomeOdeal, Jorja Smith
Dream inside a dreamR3HAB
One Song Away from CryingRachel Chinouriri
TwiggyRemi Wolf
annie get your gunrenforshort
Stick AroundSchool House
Bullets & BladesShaboozey & Kehlani
brand new chanel$Slayyyter
DNHTove Lo
SomedayValley