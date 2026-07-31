iHeart New Music - July 31, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- Ariana Grande - petal
- Te Olvido (La La) - benny blanco, Selena Gomez, Becky G
- Want For Nothing - Cameron Whitcomb
- AH HA - Cardi B
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|Hookah Baby
|Ari Lennox
|petal
|Ariana Grande
|Everlasting
|Armin van Buuren & Sacha
|Biggest Fan
|Asha Banks
|Te Olvido (La La)
|benny blanco, Selena Gomez, Becky G
|Outside
|Bleeker
|Stay
|BUNT., Lauren Spencer Smith
|Want For Nothing
|Cameron Whitcomb
|AH HA
|Cardi B
|Memo
|Dasha
|EXiT
|DOMi & JD BECK
|Lady In the GPS
|Dominique Way
|Say Yea (feat. Amira El-Shafie).wav
|DVBBS
|KISS KISS KISS
|flowerovlove
|Saw You Stand
|Greta Van Fleet
|Hurt
|Icona Pop
|its not about me!
|Jahson Paynter
|MATADORA
|KAROL G
|JJK
|mgk, Yuki Chiba
|Coming Home
|Odeal, Jorja Smith
|Dream inside a dream
|R3HAB
|One Song Away from Crying
|Rachel Chinouriri
|Twiggy
|Remi Wolf
|annie get your gun
|renforshort
|Stick Around
|School House
|Bullets & Blades
|Shaboozey & Kehlani
|brand new chanel$
|Slayyyter
|DNH
|Tove Lo
|Someday
|Valley