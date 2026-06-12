iHeart New Music - June 12, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- stupid song - Olivia Rodrigo
- Come Over - BTS
- ICONIC BY MISTAKE - LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
- DNA - Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion
- DUSTY - Jessie Reyez, Ty Dolla $ign
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|Tornado
|Ayra Starr
|Bottle Up - from PAW Patrol: The Dino Movie
|Backstreet Boys
|One Day
|Bebe Rexha
|Otis
|Billianne
|Something Bout It
|Blxst
|Come Over
|BTS
|Hop Out
|Connor Price, Nic D
|we’ll have a family someday
|Faouzia
|The Game
|Fionn
|Future Self
|H3rizon
|Here With Me Now
|it’s murph, Khalid
|DUSTY (with Ty Dolla $ign)
|Jessie Reyez, Ty Dolla $ign
|Heaven Can Wait
|JUNNY
|Don’t You Know
|LAUV
|ICONIC BY MISTAKE
|LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
|Mâci Nîmihtow
|LOV
|Real Hustla
|Ludacris, GloRilla
|Baby Blue
|Mai Anna
|Do it all again
|MICO
|True Colors
|Mike D
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|Love Nouveau
|Ralph, Rêve
|When I Get Drunk (I Want You Boy)
|Suki Waterhouse
|Loosie
|The Halluci Nation, Tona
|Hurts So Good
|Tori Kelly
|DID IT AGAIN
|Travy, Elzzz, Fred again..
|Vending Machine
|Valley