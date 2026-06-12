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iHeart New Music - June 12, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - June 12, 2026 - Newly Added (iHeartRadio)

Published: 

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • stupid song - Olivia Rodrigo
  • Come Over - BTS
  • ICONIC BY MISTAKE - LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
  • DNA - Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion
  • DUSTY - Jessie Reyez, Ty Dolla $ign

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
TornadoAyra Starr
Bottle Up - from PAW Patrol: The Dino MovieBackstreet Boys
One DayBebe Rexha
OtisBillianne
Something Bout ItBlxst
Come OverBTS
Hop OutConnor Price, Nic D
we’ll have a family somedayFaouzia
The GameFionn
Future SelfH3rizon
Here With Me Nowit’s murph, Khalid
DUSTY (with Ty Dolla $ign)Jessie Reyez, Ty Dolla $ign
Heaven Can WaitJUNNY
Don’t You KnowLAUV
ICONIC BY MISTAKELE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
Mâci NîmihtowLOV
Real HustlaLudacris, GloRilla
Baby BlueMai Anna
Do it all againMICO
True ColorsMike D
stupid songOlivia Rodrigo
Love NouveauRalph, Rêve
When I Get Drunk (I Want You Boy)Suki Waterhouse
LoosieThe Halluci Nation, Tona
Hurts So GoodTori Kelly
DID IT AGAINTravy, Elzzz, Fred again..
Vending MachineValley