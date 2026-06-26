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iHeart New Music - June 26, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - June 26, 2026 - Newly Added (iHeartRadio)

Published: 

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • My Body Isn’t Ready - sombr
  • Watch It Burn - Katy Perry
  • On Wires - Carly Rae Jepsen
  • The Time of My Life - Benson Boone
  • RUN IT - Stray Kids
  • Lost Boys - Phoebe Bridgers

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
delicatealmost monday
Everything’s Fine (PM)Alok, Jennifer Lopez
PATRONABecky G
The Time of My LifeBenson Boone
PlansBrandon Flowers
Too Young to DieBuffalo Traffic Jam
LIEBEBUNT., JBS
Need ItCara Delevingne
On WiresCarly Rae Jepsen
Wink WinkCharli XCX
OutsideCoi Leray & Eladio Carrión
Club SodaDJ Snake
PARADIS (feat. Charlotte Cardin)ElGRandeToto
SuperstarGood Neighbours
Look At My LifeGracie Abrams
American WeddingIsabel LaRosa
Watch It BurnKaty Perry
Rather BeKuzi Cee
such a bitch!Lexi Jayde
Read My Lips (FIFA Version)Madonna, Feid
These Are The DaysMark Ambor
Another DrinkMarshmello, Kelsea Ballerini
ArmorMedium Build
Your favorite flowersMICO
RichestMuni Long
Was It Ever LoveNaomi Sharon
Killen EmNemzzz
Lost BoysPhoebe Bridgers
HAAVINQuavo
Saturday NightRavyn Lenae
My GuySam Smith
CowgirlShaboozey
Little Miss Twain feat. Tanya TuckerShania Twain
CapstoneSmidley feat. Lucy Dacus
My Body Isn’t Readysombr
is it cool?Steve Lacy feat. SZA
RUN ITStray Kids
GTFUTALK
Jealous LoverThe Rolling Stones
BAD COMPANYTiger La Flor
(T)OUCH!VANITY