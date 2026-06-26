iHeart New Music - June 26, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- My Body Isn’t Ready - sombr
- Watch It Burn - Katy Perry
- On Wires - Carly Rae Jepsen
- The Time of My Life - Benson Boone
- RUN IT - Stray Kids
- Lost Boys - Phoebe Bridgers
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|delicate
|almost monday
|Everything’s Fine (PM)
|Alok, Jennifer Lopez
|PATRONA
|Becky G
|The Time of My Life
|Benson Boone
|Plans
|Brandon Flowers
|Too Young to Die
|Buffalo Traffic Jam
|LIEBE
|BUNT., JBS
|Need It
|Cara Delevingne
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|Wink Wink
|Charli XCX
|Outside
|Coi Leray & Eladio Carrión
|Club Soda
|DJ Snake
|PARADIS (feat. Charlotte Cardin)
|ElGRandeToto
|Superstar
|Good Neighbours
|Look At My Life
|Gracie Abrams
|American Wedding
|Isabel LaRosa
|Watch It Burn
|Katy Perry
|Rather Be
|Kuzi Cee
|such a bitch!
|Lexi Jayde
|Read My Lips (FIFA Version)
|Madonna, Feid
|These Are The Days
|Mark Ambor
|Another Drink
|Marshmello, Kelsea Ballerini
|Armor
|Medium Build
|Your favorite flowers
|MICO
|Richest
|Muni Long
|Was It Ever Love
|Naomi Sharon
|Killen Em
|Nemzzz
|Lost Boys
|Phoebe Bridgers
|HAAVIN
|Quavo
|Saturday Night
|Ravyn Lenae
|My Guy
|Sam Smith
|Cowgirl
|Shaboozey
|Little Miss Twain feat. Tanya Tucker
|Shania Twain
|Capstone
|Smidley feat. Lucy Dacus
|My Body Isn’t Ready
|sombr
|is it cool?
|Steve Lacy feat. SZA
|RUN IT
|Stray Kids
|GTFU
|TALK
|Jealous Lover
|The Rolling Stones
|BAD COMPANY
|Tiger La Flor
|(T)OUCH!
|VANITY