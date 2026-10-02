iHeart New Music - October 2, 2026 - Newly Added

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
- See You in My Dreams - Victoria Monét feat. SZA
- Solar Eclipse - Drake feat. Don Toliver
- Draw You Out - Noah Kahan
- CATastrophe - Hilary Duff
- World’s Greatest! - Lil Nas X
...and so much more. Enjoy!
|Song
|Artist
|Cruel
|Alex Porat
|Love Triangle
|Angèle, Caroline Polachek, SebastiAn
|Leave Me Alone
|Ari Lennox
|Mariô
|David Guetta, Jast
|Danger Danger
|Dom Dolla feat. Skepta, Solomun
|Solar Eclipse
|Drake feat. Don Toliver
|Pop It
|Gunna
|CATastrophe
|Hilary Duff
|Too Cute To Be Lonely
|Holly Humberstone
|Circles
|James Blunt
|World’s Greatest!
|Lil Nas X
|Channel 13
|Mac Miller
|Born for You
|Mark Ambor
|This Dream of You
|Martin Garrix
|Summer Clothes
|Michael Kiwanuka
|Draw You Out
|Noah Kahan
|Anything
|Preston Pablo
|BA
|Quavo feat. Future
|Broken chair
|Rachel Chinouriri
|Hard To Be Around
|Tiësto
|Pleaser
|TOBi
|Follow You Down
|Topic
|See You in My Dreams
|Victoria Monét feat. SZA