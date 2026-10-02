News

iHeart New Music - October 2, 2026 - Newly Added

iHeart New Music - October 2, 2026 - Newly Added (iHeartRadio)

Publié le 

We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:

  • See You in My Dreams - Victoria Monét feat. SZA
  • Solar Eclipse - Drake feat. Don Toliver
  • Draw You Out - Noah Kahan
  • CATastrophe - Hilary Duff
  • World’s Greatest! - Lil Nas X

...and so much more. Enjoy!

SongArtist
CruelAlex Porat
Love TriangleAngèle, Caroline Polachek, SebastiAn
Leave Me AloneAri Lennox
MariôDavid Guetta, Jast
Danger DangerDom Dolla feat. Skepta, Solomun
Solar EclipseDrake feat. Don Toliver
Pop ItGunna
CATastropheHilary Duff
Too Cute To Be LonelyHolly Humberstone
CirclesJames Blunt
World’s Greatest!Lil Nas X
Channel 13Mac Miller
Born for YouMark Ambor
This Dream of YouMartin Garrix
Summer ClothesMichael Kiwanuka
Draw You OutNoah Kahan
AnythingPreston Pablo
BAQuavo feat. Future
Broken chairRachel Chinouriri
Hard To Be AroundTiësto
PleaserTOBi
Follow You DownTopic
See You in My DreamsVictoria Monét feat. SZA