We have so many great songs added to iHeart New Music this week! Here are some highlights:
...and so much more. Enjoy!
|What Good?
|Arkells
|SAY IT TO ME.
|Armani White
|Sadness
|Cash Cash x Haley Kioko
|Groupie
|Chxrry
|Bam Bam
|Dimitri Vegas & Like Mike, Gabry Ponte, Banfy, Sheridan
|Sympathy Magic
|Florence + The Machine
|Hole In The Ground
|Inhaler
|H.A.P.P.Y
|Jessie J
|Seventeen
|Kate Anstey
|For What
|Lithe, Cash Cobain
|Get Money
|Lola Brooke
|SAY MY NAME
|Marco Luka
|ego of a man
|Mikayla Geier
|Wait For Your Love
|Mr Eazi
|Lucky - from Now You See Me: Now You Don’t
|Reneé Rapp
|Berghain
|ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
|On My Own
|Sevdaliza
|Entwined
|Sub Focus, Grimes
|Streets A Lie
|Tion Wayne
|City On Fire
|Wale & Odeal