1,2 M $ de plus pour relancer les entreprises drummondvilloises

1,2 millions $ supplémentaires seront versés au service des entreprises drummondvilloises par l'entremise du Fonds d'intervention pour les petites entreprises (FIPE).

Cet investissement sous forme de prêt est forcé par le fait que les sommes du Programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises (PAUPME) du gouvernement du Québec ne sont pas suffisantes.

Yves Grondin, maire de Drummondville : Courtoisie - Ville de Drummondville " Notre volonté est manifeste d'aider les entreprises de Drummondville à passer au travers. Par ce geste, nous passons de la parole aux actes pour soutenir nos entreprises qui sont durement touchées par la COVID-19. Parallèlement, nous souhaitons que notre demande de bonification du programme du gouvernement du Québec soit entendue, et ce, au bénéfice des PME de toute la MRC de Drummond. "

L'AIDE PROVIENT DU SURPLUS DE LA VILLE

La Ville financera la mesure par un 600 000 $ provenant de son surplus accumulé non affecté et par une réaffectation partielle des prévisions budgétaires (aussi 600 000 $) 2020 consenties à la SDED , initialement prévu pour les grands évènements. L'aide versée prendra la forme d'un prêt maximal de 30 000 $ aux entreprises admissibles déjà en activités depuis au moins un an. Le remboursement de la somme pourra s'effectuer sur une période de 36 mois.



