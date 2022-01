1,6 M $ pour le CNIMI et soutenir le virage numérique en entreprise

Le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) de Drummondville vient de se voir confirmer un soutien financier important. Il recevra 1,6 million $ de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) pour accompagner les entreprises manufacturières dans leur virage numérique.

Cette subvention permettra de réaliser davantage de projets numériques auprès des entrepreneurs, qui auront la possibilité de se faire rembourser jusqu'à 75 % de leur projet en lien avec le 4.0. L'entreprise Siemens contribue également en expertise, en équipements et en logiciels, pour une valeur de 375 000 $.

Gerry Gagnon, directeur du CNIMI :

« Notre centre d’expertise industrielle apparaît aujourd'hui comme un maillon clé de la transformation numérique du Québec. Cette subvention permettra d'accélérer la réalisation de ce type de projets, et rendra le processus plus accessible aux entrepreneurs. Grâce à son offre d’accompagnement personnalisé, qui garantit la neutralité et l'objectivité du processus, le CNIMI leur ouvre la voie de l'ère numérique. »