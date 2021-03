1 an après, les leçons tirées par le réseau de la santé de Drummond

La pandémie de COVID-19 était officiellement déclarée il y a 1 an par l'OMS : le réseau de la santé local s'y préparait, mais a été surpris par l'ampleur.

Les premiers cas de coronavirus se sont déclarés rapidement dans la région alors qu'il fut répertorié le 22 mars dernier dans la MRC Drummond. Une centaine de personnes sont décédées de la maladie depuis le début de la pandémie.

Durant la première vague au printemps dernier, il a fallu agir promptement malgré le manque de connaissances sur ce virus, notamment quant aux mesures sanitaires.

C'est bien évidemment la situation dans les CHSLD qui a frappé l'imaginaire avec les nombreuses éclosions.

"Quand on regardait ce qui se passait à travers le monde, particulièrement en Italie, ce que l'on voyait et constatait c'est les hôpitaux qui étaient vraiment pris d'assaut. (...) ce qu'on a vu nous c'est que le virus s'est frayé un chemin dans nos CHSLD. Il s'agit là de milieux de vie alors ce n'est pas un milieu hospitalier ce qui fait que la capacité à faire face à un virus n'était pas la même. Ça a demandé vraiment énormément d'adaptation !" - Nathalie Boisvert, la présidente directrice générale adjointe responsable du Centre-du-Québec au CIUSSS

2E VAGUE PRÉOCCUPANTE

La situation fut extrêmement préoccupante durant la deuxième vague dans Drummond surtout entre octobre et janvier dernier, cette fois, en raison de la transmission communautaire

Plus de 3122 cas ont été enregistrés à la fin de l'automne et durant le temps des Fêtes, dont 2 433 à Drummondville ce qui a provoqué le débordement de l'unité COVID à l'hôpital Ste-Croix.

LES SYNDICATS DÉCRIENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Plusieurs syndicats ont décrié les conditions de travail dans lesquelles leurs membres ont dû travailler au cours de la dernière année.

La surcharge de travail provoqué par la pandémie aura aussi poussé à bout plusieurs travailleurs qui ont quitté le réseau alors que d'autres sont en arrêt de travail depuis des mois.

Au Québec, plus de 30 000 travailleurs ont contracté la COVID-19 et 16 en sont décédés.



"Le gouvernement a attendu presque la finalité de la 2e vague pour exiger les masques N-95. Si les mesures de protection auraient été mises de l'avant il y a plusieurs mois, on aurait assurément sauvé des vies." - Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQ

QU'A-T'ON APPRIT DE CETTE PANDÉMIE ?

La pandémie de COVID-19 aura permis de revoir le déploiement des ressources entre les établissements, mais aussi de l'apprentissage sur les méthodes de travail en temps de crise.

"Énormément d'apprentissages que ce soit dans le port des équipements de protection, dans le soutien amener à nos intervenants et dans toutes les pratiques de prévention et de contrôle des infections. C'est vraiment là les grans apprentissages tirés, mais également une plus grande compréhension des virus de ce type par l'ensemble des travailleurs du réseau." - Nathalie Boisvert, PDG adjointe au CIUSSS MCQ

L'effet bénéfique aura aussi été de mettre à l'avant l'importance de l'hygiène dans les milieux hospitaliers, mais aussi dans la population et les lieux publics pour éviter la propagation de maladies.

La crise aura aussi mis encore plus en lumière le besoin criant de main-d'oeuvre, surtout pour les postes comme les préposés aux bénéficiaires. Le CIUSSS voudra d'ailleurs continuer d'embaucher et de former massivement dans diverses catégories d'emplois.

L'ESPOIR DE LA VACCINATION

Tous les efforts des autorités sanitaires de la région sont maintenant déployés pour que la campagne de vaccination soit un succès. La clinique de vaccination massive débutera jeudi prochain au Centrexpo Cogeco. Le printemps sera le moment névralgique alors que la majorité des aînés seront vaccinés d'ici le mois de mai.

Mme Boisvert espère que les mesures sanitaires puissent être assouplies d'ici quelques semaines si les données demeurent encourageantes.