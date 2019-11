1 an de prison pour avoir étranglé des enfants

Un beau-père qui a fait vivre l'enfer à deux enfants à Drummondville et Montréal vient de recevoir sa sentence d'emprisonnement. L'homme a étranglé et même étouffé avec une taie d'oreiller les jeunes de 10 et 11 ans en plus de les avoir enfermés longuement au sous-sol.

L'individu de 31 ans devra purger 1 an de détention selon La Presse. Il avait déjà plaidé coupable dans ce dossier à quatre chefs d’accusation de voies de fait et voies de fait graves entre août 2017 et janvier 2018.

La juge au dossier a mentionné avoir tenu compte du passé trouble de l'accusé, mais aussi de l'absence d’antécédent judiciaire, de ses remords et de sa participation à une thérapie.

Une ordonnance de non-publication nous empêche d'identifier l'accusé pour protéger l'identité des victimes.