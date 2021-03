1 an sans convention : manif des employés du réseau de la santé

Des employés du secteur de la santé et des services sociaux manifesteront cet après-midi (mercredi) à Victoriaville. Ils seront devant l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska afin de souligner le fait que cela fait 1 an aujourd'hui que les conventions collectives du secteur public sont échues.

Des travailleurs de la santé et des services sociaux du grand Drummond devraient prendre part à l'évènement.

Par leurs actions, les employés du secteur public veulent souligner la lenteur de la négociation avec le gouvernement du Québec. Ils veulent aussi démontrer aux élus(es) provinciaux que les travailleurs de la santé sont mobilisés et prêts à obtenir un règlement satisfaisant.

"Le gouvernement doit être à la table de négociations et doit démontrer une réelle volonté de négocier et de conclure les conventions collectives. (...) Les membres ont besoin d'un changement et de savoir qu'il y aura une amélioration des conditions de travail pour continuer de garder le cap et continuer à les retenir dans le réseau de la santé." Nathalie Perron - Nathalie Perron est présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec

La manifestation regroupe quatre syndicats de travailleurs du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec : le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers, le Syndicat des professionnelles en soins, le Syndicat du personnel du bureau, des techniciens et professionnels de l'administration et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.