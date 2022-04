1 mois de plus sur les pistes cyclables de Drummondville

Vous pourrez dorénavant circuler sur les pistes cyclables de Drummondville jusqu'au 15 décembre. La Ville prolonge ainsi d'un mois l'ouverture alors que son réseau devient accessible dès le 15 avril.

Il s'agit d'une des périodes d'ouverture les plus longues au Québec qui se veut une action pour le déplacement actif et la mobilité durable. La popularité croissante de la pratique du vélo et les températures plus clémentes ont motivé cette décision.

Ce prolongement respecte les délais pour le nettoyage du réseau cyclable qui est priorisé.

La Ville vient aussi d'augmenter l'amende à 100 $ au lieu de 30 $ pour ceux qui immobiliseront leur véhicule dans un corridor de mobilité active.

RÉSEAU 4 SAISONS

Drummondville offre maintenant un réseau de mobilité quatre saisons de près de 45 kilomètres pour piétons et cyclistes.

Le thermomètre du compteur annuel de cyclistes qui empruntent la piste sur la rue des Forges a été modifié pour qu’il puisse atteindre un nombre maximal de 75 000 cyclistes, puisque 50 000 n’était plus suffisant.