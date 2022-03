10 ans après la crise étudiante : Laurent Proulx est fier de sa bataille

Il y a 10 ans, débutait la crise étudiante rebaptisée le "printemps érable". Laurent Proulx a été une figure marquante de ce conflit ayant été un des leaders des "carrés verts" qui s'opposaient à la grève.

Lui qui est maintenant propriétaire de plusieurs restaurants dans le grand Drummond affirme que sa bataille portait sur le fait que l'accès à l'éducation est un droit fondamental en tout temps.

"Nous, on a gagné notre combat qui était de laisser les jeunes aller à l'école. On a gagné les injonctions et elles n'ont jamais été contestées en Cour d'appel. (...) Personne ne peut empêcher une autre personne de recevoir ce service pour des raisons idéologiques ou de mouvements politiques."

- Laurent Proulx