13 ans et demi de prison pour Pascal Montembeault

Le prédateur sexuel Pascal Montembeault a finalement écopé de 13 ans et demi de prison.

L'homme de 40 ans avait plaidé coupable à 163 chefs d’accusation de nature sexuelle sur une centaines de victimes au Québec et en France. On lui reproche plusieurs crimes sexuels et même des abus physiques.

Les victimes étaient surtout des adolescentes âgées entre 11 et 17 ans, abordées par le web, dont certaines en Estrie et au Centre-du-Québec.

Le Trifluvien avait été arrêté en août 2017 après une sordide agression sur une adolescente de 14 ans à Sherbrooke.